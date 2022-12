Conheça a fazenda de Zé Neto que é um verdadeiro paraíso escondido

O sertanejo Zé Neto, integrante da dupla com Cristiano, tem dado o que falar depois de expor os detalhes da fazenda milionária, que é um verdadeiro paraíso escondido.

Localizada no Tocantins, a propriedade enorme sedia o grande rebanho de nelores e outras raças de gado, que o cantor e agropecuarista cuida.

Através de um vídeo publicado no Instagram, o artista mostrou alguns detalhes da Fazenda Paraíso, enquanto sobrevoava de helicóptero com o amigo Juliano, da dupla com Henrique.

“O povo só vê a gente andando de barco pescando, mas não vê suando a camisa aqui no curral”, defendeu.

Nas cenas também é possível visualizar os gados sendo vacinados contra febre aftosa. A quantidade de animais é assustadora.

Confira o vídeo!