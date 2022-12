Quando uma pessoa apaixonada se entrega de vez para o amado (a) um turbilhão de coisas passam em sua mente, inclusive, sobre os sentimentos reais daquele crush.

E nessas horas, quando esses pensamentos começam a tomar espaço na mente do apaixonado, ele prefere ficar calado do que questionar qualquer coisa, porque não quer passar a impressão de “emocionado”.

6 dúvidas que uma pessoa apaixonada tem e sente vergonha de dizer:

1. Saber se realmente a pessoa também está apaixonada

Começando nossa lista, sem sombra de dúvidas essa aqui é uma dúvida muito grande quando se está apaixoado, afinal, quem é que não quer uma paixão correspondida?

2. Entender se ela (e) ainda gosta do ex (a)

Outra coisa que deixa qualquer pessoa gamada com uma pulga atrás da orelha é saber se o outro lado ainda tem um pézinho no (a) ex.

Isso porque, é muito comum as pessoas demorarem a esquecer outros relacionamentos, quando for muito intenso.

3. Conhecer os planos para o futuro dela (e)

Conhecer os planos para o futuro do outro também entra na lista de dúvidas, que o apaixonado fica com vergonha de questionar.

O que acontece é que rola um medo de não estar incluso nesses sonhos do amado.

4. Compreender de fato quais são suas intenções

Compreender as intenções do outro lado da relação é uma dúvida muito grande, principalmente, quando uma das partes está realmente apaixonada, já que rola uma expectativa enorme de que o sentimento seja mútuo.

5. Tirar a prova de que a pessoa quer ou não algo sério

Saber se a outra pessoa quer ou não algo sério também é uma dúvida tremenda, que os apaixonados ficam com vergonha de perguntar para não parecerem “emocionados”.

Afinal, receber um não de cara pode ser muito dolorido.

6. Querer saber se já pode ou não apresentar para a família

Por fim, o apaixonado fica com muitas dúvidas de saber quando está na hora certa de apresentar para a família aquele que ele ama.

É por conta disso, que ele custa perguntar e ser direto nessa questão.

