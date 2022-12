Bilhete encontrado em ponto de ônibus chama atenção: “cuidado com essa mulher”

Um bilhete está sendo colocado em toda a cidade de Campo Grande (MS), divulgando as informações pessoais de uma mulher e informando que ela seria um ‘perigo’ por ‘roubar maridos e pais de família’.

O caso repercutiu fortemente nas redes sociais nos últimos dias após ser publicado no grupo de Facebook “Segredos do Busão – Campo Grande”, já que os panfletos foram anexados em quase todos os pontos de ônibus da capital.

Nele, a pessoa vingativa explicou, implicitamente, que teria perdido o marido para a mulher e que, por essa razão, outras mulheres deveriam ficar atentas com ela.

No papel, foi colocado foto, informações pessoais, como o local onde a mulher trabalha e a igreja que frequenta. A atitude gerou uma enorme revolta nos sul-matogrossenses.

“Cuidado com essa mulher, pois ela se envolve com homens casados, pais de família. Se você frequenta o hospital ou essa igreja, cuidado”, disse no folheto.

O que mais indignou a todos, foi o fato dos ‘esposos fiéis’ não sofrerem nenhuma exposição, apenas a mulher.

“A pessoa que está colocando esses posts é uma recalcada e mal-amada, não aceitou a separação e fica difamando a outra parte. Aceita querida”, disse uma internauta no grupo.

“Mas gente, que poder essa mulher tem, hein? Ela chega e obriga o presente de Deus a trair a esposa e a família perfeita, e só a irmã é culpada? Poderosa! E o irmão é um santo, né?”, ironizou outra.