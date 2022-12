iFood explica de uma vez o que deve ser feito na hora de receber um pedido

Os aplicativos de delivery de comida são uma verdadeira mão na roda para quem deseja realizar um pedido de maneira rápida e na palma da mão.

No entanto, alguns procedimentos de segurança precisam ser adotados para que todo o processo até a entrega ocorra bem.

Para acabar com qualquer dúvida, o iFood explicou de uma vez o que deve ser feito na hora de receber um pedido.

De acordo com a plataforma é necessário informar o código de segurança sempre que for solicitado, pois ele é uma garantia tanto para o entregador, quanto para o cliente, de que o pedido foi de fato entregue.

O código nunca irá mudar, será sempre os quatro últimos dígitos do celular que está cadastrado na plataforma no momento do pedido.

No entanto, é preciso ficar atento aos detalhes. Os números só serão solicitados no ato da entrega, caso seja pedido por chat, o restaurante pode esta agindo de má-fé.