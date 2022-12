Nesta próxima virada de ano, há alguns signos que vão viver intensamente e serão contemplados com muita sorte para começar 2023 renovados.

Com Mercúrio Retrógrado começando no próximo dia 29 de dezembro na casa de capricórnio, pode parecer que tudo vai dar errado. Mas tenha calma!

Essa experiência astronômica, diferentemente das demais que ocorreram neste ano, não terá muito a ver com relações íntimas, retorno de ex’s e confusões mentais em relacionamentos.

Este período será mais para racionalizar melhor o lado financeiro, viagens e projetos pessoais. Um boom pode clarear as ideias dessas casas. Fique atento!

Os signos que vão viver intensamente o Ano Novo e chegar em 2023 renovados:

1. Virgem

Pessoas com Sol e ascendente nesta casa podem sentir fortemente a ação deste período. Serão dias intensos, energéticos e isso fará com que comecem 2023 com o pé direito.

O virginiano já tem um bom costume de racionalizar tudo. Neste ciclo não será diferente. Porém, é preciso estar com o coração aberto para vivenciar o que o universo tem para entregar neste momento.

Aproveite a festa da virada e curta muito as boas amizades que estão ao seu redor. Elas ainda te acompanharão por longas datas.

2. Escorpião

O impulsivo escorpiano deve estar atento. Uma viagem de última hora não é nada recomendado no ano novo, por conta do Mercúrio Retrógrado.

A festa acontecerá por aqui mesmo. Mensagens 00h poderão chegar e te causar um mix de sentimentos. Mas é um excelente momento para deixar muita coisa para trás.

As emoções desses nativos estarão muito afloradas, por isso cuidado com a bebida e não vá inventar de dar segunda chance para ex.

Curta muito, pois o próximo ano será muito positivo para os nativos, principalmente no campo amoroso.

3. Capricórnio

Por fim, esse signo será o mais afetado pelo evento astronômico, tendo em vista que o Sol estará nesta casa.

Não invente de cortar o cabelo por agora, já que as emoções também estarão muito intensas. Você pode se arrepender.

Curta muito, se permita conhecer pessoas. Repare tudo o que fez neste ano de 2022 e como poderá melhorar para deslanchar em 2023.

Serão dias intensos, mas não se assuste! Isso será fundamental para o seu crescimento, caprica.

