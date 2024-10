Segurança faz alerta para quem costuma andar de escada rolante

Especialista alerta população sobre acidentes mais comuns e como evitá-los

Magno Oliver - 13 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela /Instagram/ @cptm_oficial)

Seja no shopping, na estação de metrô, grandes lojas, rodoviárias ou locais de muita circulação de pessoas, o uso da escada rolante se tornou muito comum.

Assim, criadas com o intuito de facilitar a locomoção, as escadas rolantes são práticas e rápidas, contribuindo com o deslocamento entre andares.

Mas afinal, você sabe quais são os cuidados que devemos ter ao utilizar a escada rolante? Um especialista no assunto bombou nas redes com um vídeo irreverente e educativo.

Segurança faz alerta para quem costuma andar de escada rolante

Apesar das escadas rolantes parecerem muito seguras, elas apresentam alguns riscos e perigos que podem gerar acidentes graves.

O perfil no Instagram da CPTM_oficial de São Paulo viralizou nas redes sociais com um vídeo que um trabalhador de sua equipe fez questão de explicar à população.

Na gravação, ele mostra, de forma irreverente e bem educativa o jeito certo de se locomover em uma escada rolante e o que devemos ou não fazer diante de uma.

A orientação

“Não pegue escada rolante, se você estiver com o cadarço desamarrado. Não pegue escada rolante se caso você estiver com roupas muito longas”, diz o especialista no início da gravação.

Muitos riscos associados ao uso do item envolvem a distração, uso inadequado ou mesmo mau funcionamento do equipamento.

Outra preocupação é a crescente quantidade de crianças não supervisionadas que brincam ou ficam próximas às bordas da escada rolante. Isso aumenta a chance de queda ou até mesmo delas ficarem presas na estrutura do equipamento.

“A pressa pode ser inimiga da segurança. Use as escadas rolantes com calma e atenção. E lembre-se de utilizar o corrimão e deixar o corredor da esquerda livre”, finaliza o técnico em segurança da CPTM.

Confira o vídeo completo com a dica do policial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CPTM (@cptm_oficial)

