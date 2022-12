Conheça a fazenda de Eduardo Costa que vale R$ 30 milhões e é sinônimo de sofisticação

Um dos principais representantes da música sertaneja na atualidade, Eduardo Costa é dono de uma fazenda que vale R$ 30 milhões e é sinônimo de sofisticação e luxo.

Batizada de “Haras Eduardo Costa”, a propriedade está localizada no município de Esmeralda, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Além de ser o local de descanso do cantor, com lago e extensa área verde, a fazenda também abriga a criação de cavalos da raça Mangalarga Marchador, que são vendidos por milhões de reais em leilões pelo país.

Nas redes sociais, o haras faz sucesso. São mais de 200 mil seguidores no Instagram que acompanham as postagens mostrando a propriedade.

As imagens publicadas são dos animais que vivem no haras, produtos comercializados no local, além do próprio Eduardo Costa.