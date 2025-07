Os donos de açougues não querem que você saiba, mas é possível conseguir uma carne de primeira gastando pouco

Magno Oliver - 11 de julho de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Com o preço da carne nas alturas, os brasileiros que são apaixonados por churrasco se veem diante de um dilema financeiro que pesa no bolso: manter a tradição da grelha acesa ou reduzir o consumo de carne.

Assim, em busca de alternativas mais acessíveis, muitos consumidores estão recorrendo a cortes menos nobres, mas que também surpreendem muito quando preparados da maneira certa.

E foi para ajudar quem quer levar qualidade por um preço menor que um açougueiro viralizou nas redes sociais. Ele bombou com um vídeo que revela um verdadeiro “segredo de açougue” que os donos não querem que você saiba.

No Instagram do açougueiro @srchurrascoo, uma dica de corte nobre viralizou e as filas dos açougues e mercados lotaram para as pessoas levarem a peça a um preço baratinho.

“Você sabia que se você pegar uma paleta de boi, uma carne de R$ 29,90, e retirar o nervo do meio dela, você vai ter o segundo corte mais macio do boi?”, disse ele no início da gravação.

E explicou o motivo: “Os donos de açougue descobriram esse segredo e estão vendendo essa peça por R$ 89,00 o quilo. Esse corte de paleta, depois de manipulado, passa a se chamar de flat iron.”

Na filmagem ele explica que a técnica transforma uma peça baratinha em um corte gourmet que chega a um preço de venda de quase R$ 100. No tutorial ele ensina como comprar a carne barata e transformar a peça em um corte de elite.

“Depois que ele recebeu esse nome gourmet, ficou muito caro. Mas se você pegar essa dica, pode adquirir por um valor bem baixo”, finaliza o profissional.

Confira o vídeo completo da dica:

