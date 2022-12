Reação de padrasto sendo chamado de pai pela enteada pela primeira vez viraliza

O vídeo emocionante da reação de um padrasto sendo chamado de pai pela enteada pela primeira vez viralizou na internet e está comovendo pessoas ao redor do mundo.

As imagens foram registradas na província de Hubei, na China. Identificado como Feng, o homem estava em casa com a esposa Lu, e os filhos do casal.

Pelas imagens é possível ver que os dois fazem um brinde, momento em que a enteada o chama de pai. Sem conseguir conter as lágrimas, o homem cai no choro e a abraça.

A jovem é fruto de um casamento anterior de Lu e o gesto de carinho só ocorreu após quatro anos de convivência entre os dois.

Ao Stat Video, Lu contou que este momento foi de muita emoção para todos. “Ele está esperando por esse momento há muito tempo… e eu senti que todos os esforços valeram a pena”.