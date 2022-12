Garçonete faz perguntas proibidas e mulher que estava jantando com o marido pede o divórcio

Uma garçonete desabafou no TikTok sobre como foi a vez que ela fez algumas perguntas proibidas a um casal e acabou levando o relacionamento deles ao fundo do poço.

Caley, como se identificou na plataforma de vídeos, explicou que um homem visitava o restaurante semanalmente, às quartas-feiras, acompanhado de uma moça loira. Ambos utilizavam anéis de noivados.

Apesar de se apresentarem como amigos, a garçonete já havia entendido que a acompanhante se tratava da amante dele.

Porém, um dia Caley encontrou a moça e ela lhe contou que teria rompido com o parceiro e, por essa razão, eles não estavam mais visitando o restaurante.

Grande problema

Caley explicou que utiliza lentes de contato para enxergar melhor, mas que estava com problemas com o objeto. Na ocasião, precisou usar óculos, mas estava muito incomodada com o adereço.

Então, a garçonete decidiu retirar o óculos e atender os clientes com a visão limitada. O problema foi que o homem retornou ao restaurante para jantar, acompanhado de uma outra mulher loira.

De imediato, a profissional quis os cumprimentar. “Ei, é muito bom ver vocês. Não os vejo há algum tempo”, disse ao casal.

Depois da gafe, ainda insistiu: “Vão pedir o mesmo de sempre?”. Neste momento, a discussão começou, já que ela alegou nunca ter ido naquele restaurante antes.

Era a esposa oficial do homem e a situação ficou bem complicada. Caley ainda contou que só entendeu o que teria acontecido quando o colega de trabalho disse: “você viu que essa é a esposa?”

O caso prontamente viralizou e milhares de internautas a defenderam. “A culpa não é sua das traições dele. Inclusive, essa mulher vai te agradecer para sempre”, disse uma usuária.

Assista!