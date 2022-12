Renda por pessoa em Anápolis é semelhante a país do Golfo Pérsico e menor que arquipélago africano

O valor Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Anápolis em 2020 ficou atrás de um dos menores países do continente africano e se igualou a nações como Sérvia e Irã, no mesmo período.

Há dois anos, a nação dos Bálcãs tinha uma população estimada em 6,899 milhões e o PIB por habitante, segundo o Banco Mundial, em 7.636 dólares, aproximadamente R$ 39.739,27.

O último PIB per capita, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indica que em 2020 o registro em Anápolis foi de R$ 39.019,61, com 391.772 habitantes. O valor é semelhante ao da Sérvia.

Com uma população de 83,99 milhões, o Irã, país da Ásia e situado no Golfo Pérsico, também tem indicadores semelhantes aos da cidade. A economia, em reais, foi de aproximadamente 39.368,35 por pessoa.

Anápolis, porém, está atrás de países como Seychelles, um arquipélago localizado na África Ocidental, com a população estimada em apenas 98.462.

A renda per capita da nação africana estava em cerca de R$ 60.558,88, aproximadamente R$ 20 mil a mais que no município.

O indicador é mais elevado em Luxemburgo, com R$ 607 mil, Suíça, com R$ 451 mil, Irlanda, com R$ R$ 435 mil, e Noruega, com R$ 349 mil.

O PIB per capita corresponde ao valor total dos bens da cidade, estado ou país, dividido pelo número de habitantes. A quantia voltou a crescer em Anápolis depois de anos em queda.