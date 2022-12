Às vésperas do Natal, motorista pode economizar até R$ 0,85 no litro da gasolina em Goiânia; veja postos mais baratos

A duas semanas para o fim do ano, o preço da gasolina começa a reduzir lentamente nos postos de combustíveis de Goiânia. Apesar disso, o motorista pode conomizar até R$ 0,85 se pesquisar a diferença entre o estabelecimento com o valor mais caro e o mais barato da capital.

Levantamento feito pelo Portal 6 no último dia 9 mostra que os preços encontrados iam de R$ 4,58 a R$ 5,39. Até a tarde desta quinta-feira (22), segundo dados do aplicativo EON, da Secretaria de Estado da Economia, a variação era de R$ 4,49 a R$ 5,34.

De acordo com o o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Goiás (Sindiposto-GO), os postos goianienses iniciaram, no período, o repasse da redução de 6,1% do preço do litro nas refinarias anunciada no início do mês. A demora ocorreu, justifica a entidade, devivo aos estoques anteriores à diminuição e o repasse abaixo do percentual por parte das distribuidoras.

Conforme indicado pelo E-ON, o Comercial Rio Vermelho, no Setor Aeroviário, vende a gasolina mais em conta de Goiânia, por R$ 4,49. O combustível também é mais acessível no Auto Posto Rubi, no Setor Campinas, e no Auto Posto Serra Dourada, no Setor Sul, que comercializam o produto a RS 4,57.

Já o mais caro está no estabelecimento Posto Independência, no Setor Central, por R$ 5,34. Em seguida, aparecerem o Posto Karaka, no Setor Marista, e Posto Jardim Guanabara, com gasolina a R$ 5,24 e R$ 5,19 respectivamente.

Confira a lista dos postos de combustíveis com a gasolina mais barata de Goiânia:

– Comercial Rio Vermelho de Combustíveis – Avenida Padre Wendel, Setor Aeroviário – R$ 4,49

– Auto Posto Rubi – Avenida Pouso Alto, Setor Campinas – R$ 4,58

– Auto Posto Serra Dourada – Rua 84, Setor Sul – R$ 4,57

– Posto Rodão LTDA – Avenida Pará, Setor Campinas – R$ 4,57

– Posto Medeiros – Avenida Bernardo Sayão, Setor Centro Oeste – R$ 4,58

– Auto Posto P4 – Avenida Rondônia, Vila Jardim Pompeia – R$ 4,63