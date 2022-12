Casal divulga o que vai fazer com os mais de R$ 6 milhões ganhados na loteria

Um casal, que passou 15 anos noivo, finalmente poderá realizar o grande sonho de se casar após tirar a sorte grande na loteria.

Foi o que disseram Ellie Land, de 41 anos, e Karl Ward, de 43, que estão juntos há 20 anos e já tiveram, inclusive, um filho, de 12 anos, e uma pequena de seis.

Os companheiros britânicos decidiram apostar em um ticket da Euromilhões, comprado no supermercado onde trabalham, e foram contemplados com R$ 6,3 milhões.

“Estávamos adiando o casamento simplesmente pelo dinheiro, para termos o que gastar com as crianças”, disse Karl, em entrevista ao The Independent.

“Mas, agora, temos dinheiro, e estamos felizes por nos casarmos, finalmente”, destacou a sortuda.

Além disso, eles revelaram que pretendem comprar uma casa própria e realizar os sonhos dos filhos, que incluem um PS5 e uma viagem para a Disney.