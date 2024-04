Ganhadora de milhões na loteria surpreendeu anunciando o que decidiu não fazer

Exemplo de humildade, mulher explicou como se sente orgulhosa das escolhas após a reviravolta na vida

Gabriella Licia - 19 de abril de 2024

(Foto: Ilustraçãp/Captura de tela/Youtube)

Uma mulher tirou a sorte grande na loteria e recebeu nada mais e nada menos que £ 1 milhão (cerca de R$ 6,5 milhões, na cotação atual). No entanto, o que mais impressionou foi a decisão que teve para utilizar o dinheiro.

Julie Jeffery é casada com Chris e recebeu a reviravolta na vida em 2002 com um bilhete premiado. Apesar do sucesso financeiro, o casal anunciou que não mudaria em nada na rotina.

Ela continuou atuando como chefe de cozinha do corpo de bombeiros de Liverpool, na Inglaterra, enquanto o esposo permaneceu com os trabalhos de planejamento de cozinhas.

Além disso, a dupla sortuda também permaneceu com a mesma residência. A única coisa que eles se permitiram realizar foram viagens. Inclusive, em cruzeiros.

Julie contou ao jornal The Sun que assinou vários cheques para instituições de caridade e se orgulha muito dos feitos.

“É difícil acreditar que já se passaram 20 anos desde a nossa vitória, foi uma jornada incrível. Nós nos divertimos muito, fizemos muitos novos amigos ao longo do caminho e o banco de memórias está explodindo”, disse contente.

“É quase impossível listar todas as experiências maravilhosas que desfrutamos graças à nossa vitória, desde um cruzeiro no Alasca até simplesmente acordar todos os dias sabendo que estamos financeiramente seguros. O momento logo após a vitória, quando assinamos uma série de cheques para as pessoas foi muito especial”, destacou.