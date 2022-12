Ele ganhou na loteria graças ao amigo e para a sorte dos dois algo raro aconteceu

Um homem tirou a sorte grande na loteria graças a um favor de um amigo e ambos puderam comemorar a dupla vitória juntos. O caso viralizou na internet.

O trabalhador de construção civil, em Maryland (EUA), que preferiu não tem o nome divulgado, contou que estava se planejando para jogar na loteria todos os dias, porém no dia 18 de novembro não conseguiria comprar o bilhete a tempo.

Para não perder a oportunidade, o estadunidense pediu para que um colega de trabalho comprasse o ticket para ele e instruiu qual a sequência que deveria ser apostada.

O bilhete custava apenas US$ 1 e o amigo sentiu vontade de comprar um também, com uma aposta inferior (US$ 0,5), apostando a mesma sequência.

Para a felicidade da dupla, ambos foram contemplados com os número sugeridos pelo trabalhador de construção civil. Ele recebeu US$ 50 mil (cerca de R$ 258,3 mil), enquanto o parceiro recebeu US$ 25 mil (aproximadamente (R$ 129,1).

Os profissionais ainda não se decidiram com o que gastarão o dinheiro, mas garantiram que será utilizado com diligência e que buscará duplicar os valores.