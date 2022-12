Anápolis registra queda no número de homicídios em 2022

Anápolis registrou uma redução de 18% no número de homicídios em 2022, na comparação com 2021, segundo dados de levantamento do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH).

No ano passado, a cidade teve 55 homicídios. Neste ano, até esta sexta-feira (23), foram 45 assassinatos registrados no município.

A informação foi repassada ao Portal 6 pelo delegado Vander Coelho, titular GIH. Como o ano não terminou, os registros podem aumentar.

O balanço fechado será apresentado oficialmente na primeira semana de janeiro. Na ocasião também será divulgado o número total de prisões e a taxa de resolução dos inquéritos policiais.

Para além dos homicídios, dados da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) apontam que de janeiro até julho de 2022, Anápolis registrou um caso de feminicídio.