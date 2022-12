Número de casos de violência contra a mulher em Anápolis choca

O número de casos de violência contra a mulher registrado em 2022 superou a casa do milhar em Anápolis. Apenas de janeiro a julho, o município teve 1.367 registros na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Destes, o destaque de denúncias foi em relação a ameaças, que contou com 488 registros durante o período analisado.

Logo em seguida, também com números altos, foram 439 registros de injúria, além de outros 399 de lesão corporal.

Abaixo, mas não por isso menos preocupantes, foram 26 casos de difamação, 12 de estupro, dois de calúnia, além de um feminicídio.

É importante ainda ressaltar que os número real no município pode ser ainda maior, já que muitas vítimas acabam não tendo coragem para denunciar as agressões sofridas.

O Portal 6 solicitou um comparativo de 2022 com 2021, mas a DEAM informou que não contava com esses dados. A especializada também não fechou o balanço com dados do segundo semestre. Todos eles são revisados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Números em Goiás

Quando se leva em consideração todo o território goiano, os números são ainda mais preocupantes, somando 21.928 casos.

Destes, 8.938 foram ameaça, 6.224 lesão corporal, 6.076 injúria, 367 difamação, 175 estupro, 115 calúnia e 33 feminicídios.