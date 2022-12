Cliente entrega gorjeta para garçonete e ela não acredita no valor que recebeu: “é verdade?”

O vídeo de um cliente entregando uma boa gorjeta para uma garçonete como presente de natal viralizou no TikTok, principalmente pela reação da profissional.

Jamie Carmen é estadunidense e foi até o restaurante onde Ashley Barrett trabalha. A mulher está grávida, esperando pelo segundo filho, e foi presenteada pelo homem.

No vídeo publicado no perfil de Jamie é possível visualizar os dois conversando e, em determinado momento, ele tira um bolo de dinheiro do bolso e entrega à trabalhadora. A quantia totalizava US$ 1,3 mil (cerca de R$ 6,7 mil).

De imediato, Ashley nega a quantia, já em lágrimas, sem acreditar que a situação poderia ser real. “É verdade?”, pergunta ela, dizendo ainda “não posso aceitar, não posso”.

Jamie propõe um acordo então: que ela aceitasse pelo menos US$ 1 mil e entrasse os outros US$ 300 aos colegas de trabalho. Então ela consentiu.

“Sim, você deve pegar. É Natal e você tem um bebê por vir”, destaca o cliente de bom coração. As imagens rapidamente viralizaram e emocionaram os internautas.

Veja