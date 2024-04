Família não aceita nome de criança e pais revelam o que vão fazer

Agora, após tentar o diálogo, pais de primeira viagem decidiram que não aceitarão as agressões dos parentes e medidas serão tomadas

Gabriella Licia - 27 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Amina Filkins/Pexels)

Um homem recorreu ao Reddit para explicar a confusão familiar que tem enfrentado após o irmão gêmeo anunciar à família qual nome teria escolhido para o filho primogênito. Os internautas ficaram chocados com a maldade dos parentes.

Ele, que não quis se identificar, começou explicando que o irmão e a cunhada teriam o chamado em particular para dividir o nome, pois sabiam que era um termo diferente e poderia resultar em comentários negativos. Então, apenas os três sabiam do segredo durante toda a gestação da mulher.

Próximo ao nascimento, os familiares da família do esposo foram informados que o bebê se chamaria Everest e isso causou uma revolta inexplicável em todos. Desde o avô às tias, todos ficaram enfurecidos, acusando os pais da criança de ‘loucos’ e ‘irresponsáveis’ por nomear o neném assim.

“A princípio eles acharam que era uma piada, mas quando eles descobriram que era o nome verdadeiro do meu sobrinho todos começaram a agir de forma agressiva e desproporcional. Eles foram duros e disseram que os dois estavam malucos ao escolher o nome”, contou no fórum virtual.

“Depois da confusão, meu irmão expulsou o restante da família, e eles esperavam que eu fosse junto, mas me recusei e fiquei para apoiar minha cunhada. Isso os deixou ainda mais chocados”, explicou o tio da criança.

Para piorar, os familiares do esposo ainda agregaram uma culpa maior à mãe. Assim, eles passaram a enviar mensagens e a até mesmo ligar para o casal, a fim de que mudassem de ideia.

“Meu irmão decidiu bloquear eles por um tempo, e minha cunhada fez o mesmo pois começou a receber diversas ameaças e mensagens horríveis a culpando pelo nome”, reforçou.

Agora, o tio permanece insistindo para que todos se acalmem e entendam que não há o que fazer. A escolha foi dos pais e eles precisam aceitar isso. Afinal, não é um nome tão ruim ou pejorativo.

Para os internautas, o caso é sério. “Eu esperava algo bem pior do que Everest quando li o título do seu post. Seus familiares precisam tomar cuidado, ou vão ser os primeiros a causar traumas em seu sobrinho”, disse uma pessoa, no Reddit.