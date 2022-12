Homem que morreu em confronto com a CPE é suspeito de roubar moto no Centro de Anápolis

Momentos antes de ser morto em confronto com equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), o suspeito, que já contava com uma extensa ficha criminal, teria roubado uma motocicleta e um celular, no Centro de Anápolis, se utilizando-se de violência e ameaçando a vítima com uma arma de fogo.

O Portal 6 apurou que, por meio do rastreio do aparelho, a equipe conseguiu localizar a motocicleta abandonada em uma chácara e identificaram um senhor que alegou ter comprado o veículo, mas garantiu não saber que era objeto de roubo.

O comprador então indicou em que local teria deixado o vendedor da motocicleta e os policiais se dirigiram até lá. No entanto, logo que que as viaturas chegaram no bairro indicado, o suspeito começou a fugir, pulando alguns muros de residências próximas.

Assim que a CPE tentou abordá-lo, o homem disparou por diversas vezes contra as equipes e o tiroteio foi iniciado com o intuito de contê-lo.

O suspeito foi atingido e encaminhado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), onde teve o óbito constatado.

Junto com o homem, foram localizados e apreendidos um revólver, três munições já deflagradas, uma picotada, além de uma outra ainda intacta.

O caso foi encaminhado para a Central de Flagrantes para que as devidas providências possam ser tomadas.