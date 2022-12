Homem que beijou amigo na frente da esposa se pronuncia com forte desabafo

O noivo, protagonista do vídeo em que beija o amigo na própria cerimônia de casamento, voltou a se pronunciar sobre o ocorrido e explicou como tudo isso o causou danos emocionais.

Nene Angel utilizou as redes sociais para fazer o forte desabafo. “Ser gay não te torna menos sensível, não te torna de pedra ou menos humano. Ainda não assimilei o que aconteceu, ainda não acredito!”, começou.

“Isso me ajudou a entender como se sentem as pessoas da comunidade LGBTQI quando decidem tirar as máscaras e ser elas perante o mundo e suportar o assédio da sociedade que te aponta como se tivessem cometido um homicídio ou algum ato aberrante”, disse.

“É preciso uma grande força mental para não optar pelo suicídio (eu pensei nisso várias vezes). Não sou gay, o que aconteceu aconteceu num momento em que eu não encontrava meus cinco sentidos por causa da grande quantidade de álcool (quem me conhece sabe que eu não bebo)”, completou.

O noivo ainda pediu desculpas novamente. Em contrapartida, a noiva parece estar tranquila em relação ao evento. Inclusive, dando forças para o esposo e pai do filho dela.

Relembre o caso

O casório aconteceu no Equador e, durante a comemoração, Nene Angel simplesmente agarra o amigo e desfere um longo e intenso beijo, enquanto a noiva o puxa.

Entre tapas e empurrões, ela consegue afastar ele, contando ainda com a ajuda de outros convidados. Toda a situação foi flagrada e compartilhada na internet.

O registro viralizou e rendeu muitos comentários maldosos, o que deixou o rapaz totalmente abalado emocionalmente.