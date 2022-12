Nada mais mágico para entrar de vez no delicioso clima natalino, do que escolher os melhores filmes de Natal para assistir na Netflix juntinho com as pessoas amadas.

Até porque, não existe nada mais mágico do que preparar uma programação natalina especial com aqueles que mais amamos. Ah, e sem contar que um filminho no streaming torna esse momento inesquecível.

Isso porque o conteúdo escolhido com carinho na Netflix, a companhia perfeita, e a própria magia natalina fazem com que a época mais amada fique ainda mais encantadora.

Por isso, separamos uma lista com os melhores filmes de Natal disponíveis na plataforma para você e sua família se encantarem.

Top 6 de melhores filmes da Netflix para assistir neste Natal

1. Uma Quedinha de Natal

Para quem ama um bom romance clichê, a comédia romântica Uma Quedinha de Natal, estrelada pela queridinha do cinema, Lindsay Lohan e o galã Chord Overstreet, pode ser uma ótima escolha.

A trama conta a história de Sierra Belmont, uma herdeira mimada de uma rede de hotéis de luxo que após um acidente, acaba perdendo a memória e sendo acolhida pelo humilde Jake Russell, viúvo, pai de uma pequena garotinha e dono de uma simples pousada. No seu processo de recuperação, a jovem milionária terá que se redescobrir durantes as festas de final de ano, além de enfim entender o verdadeiro significado do amor.

2. Ele Acredita em Papai Noel

Se você deseja assistir na Netflix um filme leve, fofo e engraçadinho, a indicação é a também comédia romântica, Ele Acredita em Papai Noel.

No filme, Lisa é uma mãe solteira e jornalista que encontra o advogado Tom durante uma cobertura jornalística. Após se conhecerem, os pombinhos se apaixonam e começam a namorar, até que ela descobre que o seu grande amor é completamente apaixonado pela data que ela mais odeia, o Natal.

3. Scrooge: Um Conto de Natal

Principalmente para os pequenos, Scrooge: Um Conto de Natal é uma animação que vale a pena conferir na plataforma de streaming para celebrar a magia natalina.

O longa gira em torno do pão-duro e ranzinza Ebenezer Scrooge que para não perder a própria alma, terá apenas a véspera de Natal para revisitar o seu passado e aprender o necessário para que possa se tornar uma pessoa melhor no futuro.

4. O Grinch

Como os clássicos nunca morrem e muito menos saem de moda, a dica é juntar toda a família no sofá para se divertirem juntos com o icônico filme O Grinch, também disponível na Netflix.

O memorável longa dos anos 2000, interpretado por Jim Carrey, conta a história do ácido Grinch que por odiar o Natal, elabora todo um plano para impedir que os moradores da cidadezinha de Quemlândia possam celebrar a data especial. Para que sua vilania possa ser cumprida, o rancoroso bichinho verde invade as casas das pessoas e furta silenciosamente todos os presentes, deixando a população em apuros.

5. A Família Noel

Para quem deseja entrar de vez no clima natalino e aproveitar logo para fazer uma maratona, A Família Noel está no catálogo do streaming com os seus dois filmes.

O longa-metragem gira em torno do adolescente Jules Claus que odeia o Natal, mas vê o rumo da sua história virar ao avesso com a época quando o avô fica doente e ele descobre que é o único capaz de salvar a data especial.

6. Natal Sangrento

Por fim, para aqueles que desejam fugir dos filmes natalinos fofinhos, a dica é apagar as luzes, pegar a pipoca e curtir o arrepiante Natal Sangrento.

O terror, ao contrário das comédias e romances, traz muito sangue após um grupo de jovens decidirem passar as festas de final de ano sozinhas no campus da universidade. Tudo parecia bem para as garotas, até que um assassino mascarado surge e começa a matar as meninas que ficaram no local, uma por uma.

