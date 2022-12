Vídeo mostra casa sendo invadida por enxurrada gigante durante temporal em Anápolis

A tarde deste sábado (24), véspera de Natal, em Anápolis, foi de muita chuva em toda a cidade.

Tanta água não somente alagou ruas, mas também gerou uma enxurrada gigante no Jardim Progresso, na região Norte, próximo ao Hospital Municipal Alfredo Abrahão.

Um vídeo registrado pelos moradores de uma dessas residências mostra a área sendo inundada, gerando desespero em uma criança que narra o desastre.

O Portal 6 conversou com Paulo Ramalho, sargento do Corpo de Bombeiros e filho da proprietária da casa, e que estava na residência no momento em que a água a invadiu.

“Foi bem na hora do almoço, aí deu aquela chuva forte e a água foi aumentando. A gente não conseguia mais rapar a água na área e foi em todos os cômodos da casa”.

Ele também relata que a situação é recorrente e que soluções paliativas já foram feitas para a família para tentar evitar as inundações.

“Essa não é a primeira vez, isso já ocorreu diversas vezes. Fizemos uma barreira de contenção no meio fio para aumentar a calha de escoamento, o que ajudou muito. Porém como as chuvas estão torrenciais, acabou extravasando acima da calçada e acabou adentrando a casa toda”, relatou.

Paulo também conta que o padrasto já procurou a prefeitura, que foi até o local e prometeu uma resposta para a situação recorrente.

Os prejuízos causados pela chuva também foram elencados por ele. Diversos itens da casa ficaram totalmente molhados por conta da água.

“Molhou colchão, fogão, geladeira, hack, cama e o armário da cozinha foram os que molharam muito. Nós também já tivemos que pintar a casa por causa do cheiro de mofo”.

O Portal 6 entrou em contato com a Secretaria de Obras de Anápolis que informou que “já fez contato com a família e uma equipe irá ao local para analisar as providências que precisam ser tomadas”.