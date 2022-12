Aposta de Goiás acerta todos os números da Lotofácil e leva bolada para casa

Uma aposta simples de Bom Jardim de Goiás tirou a sorte grande na noite deste sábado (24) e faturou mais de R$ 491 mil no concurso 2697 da Lotofácil.

Além do vencedor goiano, um jogador da Bahia também acertou as 15 dezenas sorteadas. Os números vitoriosos foram 02-05-06-09-10-11-13-14-15-18-19-20-21-22-25.

Fora a premiação principal, a Lotofácil teve outras 254 apostas que tiveram 14 acertos. Cada uma delas levou R$ 1.160,35.

Com uma arrecadação total de R$ 14 milhões, a Caixa ainda premiou 8.204 apostas com 13 acertos, 99.286 com 12 acertos e 529.041 com 11 acertos.

Um novo concurso Lotofácil será realizado nesta segunda-feira (26), com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. A loteria pode ser feita até 19h, com valor mínimo de R$ 2,50 a aposta simples.