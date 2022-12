Ela conseguiu comemorar o Natal pela primeira vez neste ano e a razão é surpreendente: “vomitava”

Uma jovem decidiu tornar pública a história de superação que teve neste ano, após conseguir vencer a fobia de enfeites natalinos, e viralizou com o relato.

Hannah Slater, de 26 anos, vive em Londres (Inglaterra) e explicou que foi necessária muitas sessões de terapia para superar o trauma com natais, principalmente porque ela vomitava apenas de ver as luzes.

A moça contou que tudo começou quando ela tinha apenas seis anos e os primos tiveram a ideia de enrolá-la em um papel de presente enorme.

“Não sei o que aconteceu, mas entrei em pânico total quando eles começaram a enrolar o papel na minha cabeça. Eu odiei a sensação de arranhão na minha pele e o barulho do papel me assustou”, relembrou.

“Eu não queria estragar a brincadeira, então fiquei quieta no começo. Porém quando eles envolveram o meu corpo inteiro e eu não conseguia me mexer, comecei a gritar”, disse.

Depois disso, todas as vezes que via algo natalino ou até mesmo canções temáticas, inevitavelmente, sentia pânico e vomitava onde estivesse.

“Eu me sintia péssima porque meu namorado é o homem mais festivo que já conheci. A minha família e os meus amigos não me compravam mais presentes e não era convidada para as festas de Natal do trabalho”, acrescentou.

Agora, após o longo processo de cura da fobia, Hannah diz sentir um enorme alívio. “Percebi que estava desviando os meus sentimentos sobre o evento, culpando os enfeites em vez dos meus primos por serem irresponsáveis”, destacou.

“Agora me sinto livre. Quero encher a minha casa com enfeites todos os anos. Até coloquei no meu quarto”, comemorou.