Goiás enfrenta o CRB nesta quinta-feira (25) pela 17ª rodada da Série B; saiba onde assistir

Equipe esmeraldina joga em casa e pode alcançar a 4ª colocação caso saia com vitória

Augusto Araújo - 25 de julho de 2024

Goiás enfrenta CRB nesta quinta-feira (25). (Foto: Rosiron Rodrigues/ Goiás E.C.)

Nesta quinta-feira (25) o Goiás vai receber o CRB, em Goiânia, buscando encostar nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro Série B.

O jogo acontece no Estádio Hailé Pinheiro (também conhecido como Serrinha), no setor Bela Vista, a partir das 21h30.

A equipe esmeraldina está na 8ª colocação e visa manter a boa fase, após uma vitória heroica contra o Guarani na última rodada, em que conseguiu marcar dois gols nos acréscimos e vencer por 3 a 2.

Caso vença novamente, o Goiás pode alcançar o Gremio Novorizontino, que está na 4ª posição com 27 pontos. Contudo, o time goiano possui um saldo de gols melhor (+07 contra +02).

Já o time alagoano se encontra em uma posição intermediária na tabela, ocupando a 12ª colocação; Além disso, o CRB vem de uma sequência de três triunfos na competição – sobre Coritiba, Botafogo-SP e Ituano.

O duelo será transmitido em TV aberta, por meio do canal da Band. Além dela, o canal Premiere transmite pela TV a cabo.

As plataformas do Globoplay e do canal GOAT também repercutem o jogo via internet.