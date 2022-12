Quando vivemos certos relacionamentos intensos, fica difícil superar e se tocar de que aquilo acabou, bom e se tratando das mulheres, em alguns casos, elas ficam por muito tempo apaixonada pelo ex.

Mas, quando finalmente elas tiram o embuste da mente (e do coração) é como se o mundo entrasse em festa para elas, o céu ficasse mais azul e tudo fica bem melhor.

Mas, afinal, quando saber que já superamos aquele relacionamento?

6 sinais de que você não está mais apaixonada pelo ex:

1. A música “de vocês” perde o sentido

Todo casal sempre tem aquela música que marcou o relacionamento de alguma forma, seja a do primeiro encontro, primeiro beijo ou de qualquer momento especial.

De alguma forma, essa melodia representa o amor dos pombinhos.

Mas, quando você escuta novamente, depois de solteira, e vê que não sente mais nada, significa que você superou.

2. As redes sociais do ex não é mais sua preocupação

A cena é clássica: depois de umas boas semanas de término, o ex-casal fica investigando a vida um do outro pelas redes sociais.

Isso tudo é para descobrir o que o outro anda fazendo e como está sua vida, logo, isso só acaba quando superam esse antigo amor.

3. A tristeza não está mais na sua rotina

Um sinal nítido de que você superou o seu relacionamento tóxico é quando você tira as músicas de sofrência e as substitui por outras mais animadas e alegres.

Esse é o momento clássico de que você não está mais na fossa e desapegou do embuste.

4. Entende que o relacionamento não iria adiante mesmo

Esse sinal só vem quando você finalmente supera o relacionamento e percebe que nem tudo está tão perdido assim e que você deu o seu melhor no namoro.

Para ver isso com clareza é necessário muita maturidade e firmeza!

5. Esbarrar com ele não acaba mais com o seu dia

Uma das partes mais difíceis de superar um relacionamento é acostumar ver o ex em diversos ambientes sem sentir aquela angústia no peito.

No entanto, quando esse sentimento é superado significa que você finalmente desapegou do antigo amor.

6. Seu coração está pedindo outro amor

Por último, você só consegue sentir interesse e vontade de conhecer novas paixões quando supera a antiga.

Por isso, esse é um dos sinais mais claros que provam que você desapegou do relacionamento tóxico e está pronto para seguir em frente.

