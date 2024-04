6 raças de cachorro que vivem por mais tempo e fazem a alegria dos donos

Esses tipos de cães podem ter menos problemas de saúde devido à genética e, por isso, conseguem desfrutar de uma expectativa de vida maior

Gabriella Pinheiro - 16 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Considerados os ‘melhores amigos’ do homem, os cães se destacam pelo jeito carinhoso de demonstrar lealdade para com os seus donos. Apesar de fazerem a alegria dos tutores, esses animais possuem uma expectativa de vida que varia entre 7 a 20 anos. No entanto, algumas raças de cachorro podem seguir uma linha contrária e viverem mais tempo.

Esses tipos de cães podem ter menos problemas de saúde devido à genética e, por isso, conseguem desfrutar de uma expectativa de vida maior.

6 raças de cachorro que vivem por mais tempo e fazem a alegria dos donos

1. Beagle

Com uma tempo de vida médio de 10 a 15 anos, os Beagles normalmente são cachorros bem saudáveis e que não ficam doentes tão facilmente.

Esse tipo de cão possui porte médio e é conhecido por ter um senso de olfato e habilidade de caça um tanto aguçados.

2. Chihuahua

Outra raça bastante conhecida por ter uma ampla expectativa de vida são os Chihuahuas. Embora sejam pequenos no tamanho, eles geralmente costumam viver até os 20 anos.

Além de viverem por mais tempo, eles também são animais com espírito e inteligência. No entanto, é válido ressaltar que eles podem estar suscetíveis a problemas cardíacos, oculares e luxação patelar.

3. Husky Siberiano

Uma das raças de cachorro que se destacam nesse aspecto é a do Husky Siberiano. A raça detém uma expectativa de vida que varia de 12 a 16 anos.

É válido destacar que eles geralmente são bastante saudáveis e possuem força, resistência e um porte atlético notório.

4. Border Collie

Altamente inteligentes, atléticos e determinados, os Border Collies também aparecem na listagem com uma média de vida de 12 a 15 anos.

Esses cachorros são altamente resistentes, mas podem estar propensos à surdez e epilepsia.

5. Basenji

Os Basenjis são mais uma das raças a despontar na listagem. Eles possuem uma média de vida de 13 a 15 anos e são considerados cães de caça atléticos e inteligentes.

6. Havanês

Por fim, outro a aparecer na listagem é o Havanês. Embora seja pequeno, a expectativa de vida dessa raça é de 14 a 16 anos.

Apesar de serem saudáveis, eles podem ser propensos à surdez hereditária.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!