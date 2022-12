Jovem viraliza ao anunciar gravidez com vídeo do Dragon Ball; veja a reação do marido dela

Viralizou nas redes sociais um vídeo, publicado no TikTok, de uma grávida revelando ao parceiro que seria pai de uma forma totalmente original, com cenas do desenho favorito dele.

Identificada como Analy, a moça decidiu inovar totalmente na hora de entregar a notícia bombástica da gravidez e produziu um filme com Dragon Ball Z contando a situação.

No vídeo publicado, é possível ver o casal sentado no sofá, ao lado de dois amigos, enquanto a cena é reproduzida na televisão da sala.

“O príncipe de todos os Saiyajins os saúda apenas para lhe dizer: Senhor Kaio te abençoou Steven Cobeña [nome do parceiro de Analy]”, disse o personagem da gravação.

“Você não vai mais treinar sozinho, em 9 meses seu guerreiro saiyajin virá. Analy está grávida, você vai ser pai, parabéns, agora cuide dela para que o bebê nasça saudável”, completa.

Depois disso, o outro casal prontamente abraça Analy e comemora a notícia, enquanto Steven fica completamente estático, processando a informação.

Momentos depois, é possível ver o mais novo papai emocionado, em meio aos risos e lágrimas, enquanto segura o teste de gravidez da amada.

E como o esperado, a publicação foi um sucesso entre os internautas, que ficaram chocados com a produção e pediram para que a grávida ensinasse o truque para fazer a obra prima com o desenho.

Assista