Amigos saem para pescar e dão de cara com a maior cobra do mundo; vídeo mostra o momento do susto

Um grupo de amigos postou um vídeo, no canal que alimenta, mostrando uma dia comum de pescaria, até que encontra a maior cobra do mundo em um pântano brasileiro.

Os participantes do canal Os Glebeiros começam o vídeo mostrando alguns peixes que conseguiram capturar num espaço pequeno de águas pantanosas.

Depois de poucos minutos, o cinegrafista vira a câmera e visualiza uma anaconda-verde (a sucuri brasileira), enrolada “descansando” durante o dia.

Os amigos brincam entre si que o animal “não está nem aí para a paçoca”, ou seja, totalmente relaxada. “De boa dormindo, tirando um cochilo. Tá tranquila!”, dizem.

O problema foi o desfecho assustador do vídeo. Os homens passam a se aproximar demais e a serpente desfere um rápido bote ameaçador, para afastá-los.

Nas cenas conturbadas, é nítido o susto inicial dos pescadores, que depois acabam rindo da situação.

Vale ressaltar que a sucuri não é venenosa, nem mesmo agressiva aos seres humanos, exceto que se sintam muito ameaçadas. São animais importantíssimos na cadeia alimentar e devem ser preservados.

Além do mais, a sucuri-verde ocupa o topo do ranking de maiores cobra do mundo, ao lado da asiática piton-reticulada.

Assista até o final