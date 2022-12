Mãe de gêmeos que escolheu nomes diferentes agora tem vergonha de dizer como eles se chamam

Uma mãe recorreu a um fórum virtual para desabafar sobre os nomes diferentes que escolheu para o casal de gêmeos recém-nascidos, e como agora tem sentido vergonha da atitude.

Sem divulgar a identidade, a mulher explicou que levou seis meses para registrar os nomes das crianças e que, mesmo com todo esse tempo, ainda acredita que foi muito corrido e não pôde pensar direito.

Ela ainda explicou que, na data em que escolheu Charlie e Lolla como os nomes dos bebês, estava tomando um forte medicamento para dores e acha que isso possa ter afetado a decisão.

No desabafo, a mãe conta que Charlie e Lolla são os nomes de dois personagens de desenho infantil, que também são irmãos. No entanto, todas as vezes que comentou com alguém sobre isso, recebeu olhares confusos e de desaprovação.

“Estou preocupada que eles sejam ridicularizados por causa do desenho televisivo. Meu parceiro acha que estou exagerando e sendo ridícula”, explicou angustiada.

No entanto, diversos internautas tranquilizaram a mulher, explicando que os nomes são ótimos e harmônicos. “Esse desenho é antigo, quase ninguém se lembrará. Além disso, são nomes lindos”, disse uma.