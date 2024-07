3 signos que vão encontrar uma alma gêmea para nunca mais sofrer por amor

Trânsito de Vênus poderá favorecer esse romance avassalador

Gabriella Licia - 15 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

Alguns signos estão prestes a encontrar a sua alma gêmea e experimentar um romance dos sonhos, algo que há muito tempo era apenas uma idealização distante e improvável.

Com Vênus, o planeta do amor e da sensualidade, em Leão desde 11 de julho, este é um momento propício para cuidar e expressar sentimentos de maneira equilibrada e confiante.

Se você está curioso para saber quais signos precisam se abrir mais e permitir-se viver um relacionamento, confira a lista que preparamos abaixo. Com sua alma gêmea ao seu lado, você nunca mais precisarão implorar por amor e sofrer em vão. Veja!

3 signos que vão encontrar uma alma gêmea para nunca mais sofrer por amor:

1. Câncer

Os cancerianos estão no topo da lista dos signos que vão encontrar a alma gêmea em breve. Eles serão contemplados com um amor sincero, acolhedor e recíproco. Apesar de todas as antigas mágoas e frustrações das relações passadas, não é hora de remoer nada disso.

Pelo contrário, o nativo passou bons dias refletindo melhor sobre todas as últimas vivências e isso foi fundamental para o amadurecimento do canceriano.

Agora, mais evoluído, essas pessoas estão prontos para recomeçar uma história romântica com alguém e ser extremamente feliz, principalmente agora em que o Sol está na casa de câncer.

Para aqueles que já estão em uma relação sólida, saiba que vem novidades por aí. Vocês darão novos passos em breve com sua alma gêmea.

2. Leão

Os leoninos estão em uma boa fase também. Esses nativos solteiros poderão se deparar com alguém muito acolhedor nos próximos dias e tudo fará sentido. As relações passadas e atuais todas causaram inseguranças, certo?

Ainda não tinham encontrado alguém que pudesse deitar a cabeça no travesseiro e respirar aliviado. Pois desta vez será assim! Completamente diferente com sua alma gêmea.

3. Sagitário

Por fim, os sagitarianos também poderão encontrar um amor genuíno, como uma verdadeira alma gêmea, com uma compatibilidade impressionante. Mas é preciso ter coragem para se jogar nessa aventura.

Não adianta ficar com medo de regras e seriedade. A vida romântica não é um bicho de sete cabeças. Tenha calma!

