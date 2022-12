Avanço de frente fria trará mais chuvas a Goiás na reta final de 2022

Os últimos dias de 2022 prometem ser chuvosos em Goiás. Isso porque um avanço de frente fria vai favorecer o aumento de nebulosidade e formação de instabilidade em diversas regiões do estado.

A previsão para esta quinta-feira (29), de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), é de pancadas de chuvas isoladas, que podem vir acompanhadas de rajadas de ventos e raios.

O maior volume de chuva está previsto para cair sobre a região Central do estado. Anápolis deve receber 10 mm, com temperatura mínima de 19ºC e máxima de 26ºC.

Em Goiânia, a pluviometria esperada é de 15 mm. Os termômetros devem marcar entre 19ºC e 29ºC na capital goiana.

O Cimehgo também emitiu um alerta de risco potencial de tempestade em várias partes de Goiás. Essa classificação denota que há previsão de alto volume de chuva em um curto espaço de tempo.

Entre as cidades com maior volume de chuva esperado está Três Ranchos, no Sudeste do estado. O município deve receber 25 mm. Em toda a região Sul, a expectativa é de 30 mm.

Goiândira, Catalão, Itumbiara, Ipameri, Nova Aurora, Rio Quente, Ouvidor e Anhanguera devem receber pelo menos 15 mm de água.

Confira a previsão por região