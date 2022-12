Influencer de Anápolis é finalista no reality show Corrida das Blogueiras

A drag queen e influenciadora anapolina, Elay Oliv, é uma das escolhidas para estar na final do reality Corrida das Blogueiras, que está na 4ª temporada. Agora, o público deve votar para definir quem levará a vitória.

O programa começou no dia 08 de novembro com episódios semanais exibidos pelo YouTube no canal Diva Depressão. Desde a estreia, Elay, de apenas 22 anos, ganhou mais de 150 mil seguidores nas redes sociais.

O episódio que colocou a competidora na disputa pelo prêmio, que soma cerca de R$ 100 mil, foi ao ar na noite desta terça-feira (28). Toda semana os participantes passam por um desafio e, na ocasião, não foi diferente.

Na prova final, a drag apresentou um “maquia e fala” contando a própria história de vida com muita emoção e se tornou a primeira finalista a ser indicada. O vídeo completo está disponível no canal ‘Cortes da Dia’.

Durante a trajetória, Oliv ganhou o coração do público que acompanha o programa e se tornou uma das favoritas. Os fãs já até mesmo a colocaram por diversas vezes nos assuntos mais comentados do Twitter durante os episódios.

Elay agora compete pelo prêmio com mais dois finalistas, Jahde Borg e Erick Neto. O vencedor será escolhido pelo público através de uma votação que já foi ao ar no site corridadasblogueiras.com.