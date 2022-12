Mulher finge de morta após levar facadas de ex-marido, em Anápolis

Um homem, de 30 anos, é suspeito de tentar matar a ex-mulher a facadas. O crime aconteceu na noite de terça-feira (27), em Anápolis.

O Portal 6 apurou que a vítima, de 28 anos, estava em casa com o atual namorado, quando o ex-marido invadiu a residência enquanto segurava uma faca na mão.

Ao notar a presença do atual companheiro da mulher, o suspeito ainda pediu para que ele saísse do local, pois iria matar somente a ex. Após a fala, a vítima tentou fugir, mas acabou sendo esfaqueada pelo rapaz no pescoço e no punho direito.

Para evitar outro golpe, ela se fingiu de morta, o que ocasionou a saída do homem da residência. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada até o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Ela não corre risco de morte.

Após o episódio, equipes realizaram patrulhamento pela região, mas não conseguiu localizar o suposto autor.