A maior praia artificial de água quente do mundo está em Goiás; conheça

Cravado na região Centro-Oeste, Goiás não é um estado que possui praias naturais. Entretanto, a maior de água quente do mundo está no estado.

Dentro do complexo do Rio Quente Resorts, a Praia do Cerrado possui o tamanho de 25 mil m², equivalente a quatro campos de futebol.

Devido ao tamanho, ela é dividida em três ‘sub-praias’: Praia da Marina, ideal para crianças, Praia do Bikini, onde está a maior agitação, e a Praia dos Sonhos – que é um lugar mais tranquilo e intimista.

Ela é abastecida com água natural retirada de rios e possui resíduos de cristais encontrados no Cerrado. A praia produz nove tipos de ondas, que podem chegar a até 1,20m de altura.

Além da diversão aquática, a Praia do Cerrado também possui um complexo com arena para vôlei e futebol de areia, podendo acomodar até 3 mil espectadores.

A faixa de areia branca que a ronda possui 210m de comprimento por 80m de largua. O funcionamento é de sexta a quarta-feira, das 09h30 às 17h.