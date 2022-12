Casal que briga todos os dias fica surpreso com o que estava escrito no bilhete enviado pela vizinha

Uma vizinha decidiu dar um ponto final nas brigas altas de um casal, que dividia o mesmo bloco que ela, de uma forma não muito convencional e o desabafo viralizou.

A vítima dos gritos, festas e discussões explicou no Reddit que o isolamento acústico do prédio em que vive é muito ruim e que os sons dos vizinhos a impede de trabalhar ou fazer qualquer atividade em paz.

Como primeira tentativa, a decisão dela foi pedir tranquilamente que os colegas de bloco diminuíssem os tons de vozes e amenizassem as brigas.

Porém, acabou sendo completamente ignorada. Então, revoltada com o incômodo, ela preferiu ser um pouco mais radical e escreveu em um papel todo o diálogo que o casal estaria tendo.

A mulher fez o bilhete à mão, colocando todas as frases deles, para que percebessem que é possível ouvir tudo. E não foi somente uma vez. Foram três cartas.

“Eu só queria evitar algum tipo de confronto e fazê-los perceber que conseguimos ouvir tudo com clareza. Meu marido achou estranha a minha atitude, mas não tinha nenhuma opinião para dar a respeito disso. Depois do bilhete as coisas melhoraram”, contou.

Repercussão

No Reddit, alguns usuários comentaram sobre a estranheza da atitude nada comum, porém aplaudiram a coragem e postura.

“Achei diferente o método, mas muito pacífico. Parabéns pela calma, se fosse eu já teria chamado a polícia”, disse uma mulher.

“Foi estranho, mas considerando seus problemas foi justificável. Tente ver com o proprietário do prédio se é possível repensar no isolamento acústico dos apartamentos”, comentou outra.