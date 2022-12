De Goiânia para o mundo: valor que Virgínia e Zé Felipe gastaram viajando em 2022 é divulgado

Um dos casais mais queridos do Brasil, Virgínia e Zé Felipe não economizam quando o assunto é conforto na hora de viajar.

Durante 2022, eles gastaram cerca de R$ 1,4 milhão em passagens aéreas para fora do país, de acordo com um levantamento do Portal R7.

A primeira viagem foi em março para Orlando, nos Estados Unidos. Além do casal, embarcaram a filha Maria Alice, a mãe de Virgínia, uma prima da influenciadora e uma babá.

Na primeira classe, o voo saiu por volta de R$ 365 mil, valor correspondente a cinco adultos e um pouco menos para Maria Alice, já que os bebês pagam um preço menor.

Já no mês de novembro, o casal desembarcou em Lisboa, Portugal. Eles estavam acompanhados da mãe da influenciadora, duas babás, além das filhas Maria Alice e Maria Flor.

Nesta viagem, o valor estimado em passagens de ida e volta foi de R$ 382 mil para cinco adultos e duas crianças.

O mês de dezembro foi o mais movimentado para Virgínia e Zé Felipe. Eles desembarcaram em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde ela foi receber uma premiação.

Sem as filhas, mas com Emanuelly, prima de Virginia, o casal gastou cerca de R$ 336 mil nas passagens de ida e volta.

A última viagem do ano foi para Dubai. Para este passeio eles levaram as duas filhas e duas babás. O valor total gasto foi de aproximadamente R$ 347,8 mil.