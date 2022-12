Padrastro é responsabilizado pela morte de adolescente que teve a perna triturada em máquina agrícola

O padrasto do adolescente, de 14 anos, que morreu após ter perna triturada em uma máquina agrícola foi indiciado pelo crime de homicídio culposo por ter agido com negligência ao permitir que o enteado operasse o equipamento.

A Delegacia de Polícia de Alvorada do Norte concluiu nesta quinta-feira (29) as investigações sobre o caso, ocorrido no último dia 24 na zona rural do município.

De acordo com as informações do inquérito, o garoto estava ajudando o padrasto em um serviço de roçagem e moagem de capim com a finalidade de fazer ração para o gado.

O padrasto cortava o capim com uma máquina do tipo roçadeira e o enteado, por sua vez, pegava o mato já cortado e colocava na máquina de moagem.

Em determinado momento, o adolescente prendeu a perna no equipamento e teve a perna e os órgãos genitais dilacerados. O maquinário não contava com nenhum tipo de mecanismo de segurança.

Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Alvorada do Norte, mas não resistiu em decorrência do quadro de

choque hipovolêmico (perda de grande quantidade de líquidos e sangue).

Foi constatado que a família da vítima explora os recursos naturais da propriedade rural como forma de subsistência. O adolescente frequentava a rede pública de ensino e ajudava nas tarefas do lar apenas nas horas vagas.