Rei do Futebol, Pelé morre aos 82 anos de idade

Morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos de idade, Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé. Ele estava internado desde o dia 29 de novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Pelé tratava de um câncer de cólon e de uma infecção respiratória. Nos últimos dias, o boletim médico informou que havia progressão da doença oncológica e o paciente precisava de cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.

Nos últimos dias, os filhos de Pelé estiveram no hospital para acompanhar o pai. Eles passaram o Natal com o Rei do Futebol e compartilharam o momento em fotos publicadas nas redes sociais.

O quadro grave do ex-atleta foi acompanhado de muita solidariedade. Torcedores do Santos, clube que o consagrou, fizeram uma vigília em frente ao hospital em que ele estava internado. Na Copa do Mundo, a seleção brasileira o homenageou, inclusive com faixas, após a vitória contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final.

No Catar, também houve mensagens de apoio de jogadores de outras seleções, como Kylian Mbappé, da França, que tem Pelé como seu maior ídolo. Imagens do rei também foram projetadas em edifícios e estádios do país sede da Copa.

Rei do Futebol

Nascido no dia 23 de outubro de 1940, em Três Corações, cidade do Sul de Minas Gerais, Edson Arantes do Nascimento imortalizou a camisa 10 no futebol.

Pelé, alcunha com a qual ganhou o mundo, era atacante e foi eleito, em 2000, Jogador do Século, pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) e pelo Comitê Olímpico Internacional.

Dados da IFFHS apontam que o brasileiro foi o maior artilheiro do futebol em jogos oficiais, com 765 gols em 812 partidas. Ao todo, foram 1283 gols em 1363 jogos, que incluem amistosos e duelos não oficiais. Segundo o Guinness Book, este é o recorde mundial.

Pelé começou a jogar aos 15 anos, pelo Santos. No ano seguinte, já atuava com a camisa da seleção brasileira. Com a canarinho, foram três Copas do Mundo, nos anos de 1958, 1962 e 1970. Como jogador, ele é o único tricampeão mundial da história.

Antes da glória, ele teve uma infância pobre em Bauru, no interior paulista, e jogou por equipes de várzea e futsal até ser levado ao Santos. No Peixe, fez sua história em 19 temporadas e 1091 gols em 1116. O rei é, até hoje, o maior artilheiro do clube alvinegro.

Por lá também conquistou títulos nacionais e foi fundamental para internacionalizar a marca santista, que é conhecida mundialmente pelas várias excursões que marcaram a era Pelé.

Na seleção brasileira, além dos três títulos mundiais, fez 77 gols em 92 aparições. Ele anotou 12 vezes em Copas do Mundo e fica atrás apenas de Ronaldo entre os brasileiros. A artilharia da canarinho é dividida com Neymar.

Em 1975, Edson Arantes do Nascimento assinou contrato com o New York Cosmos, dos Estados Unidos, e tornou-se o jogador mais bem pago do mundo. Em sua autobiografia, ele disse que ganhava US$ 1 milhão por sete temporadas, mas os jornais da época trouxeram valores de até US$ 7 milhões por três anos.

O rei jogou a North American Soccer League (NASL) até 1977. Foram 106 partidas pelo Cosmos, com 64 gols.