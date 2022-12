O fim de ano é o momento ideal para esquecer os problemas passados, colocar um sorriso no rosto e se divertir com os amigos ou a família. Para endossar ainda mais a ideia, nada melhor do que mandar algumas brincadeiras de Ano Novo para alguns contatos no WhatsApp.

Pensando nisso, o Portal 6 separou aqui algumas ‘piadinhas’ de Ano Novo para quem quer alegrar os usuários da plataforma.

Então, já pegue papel e caneta e anote a dica que vem por aí.

6 brincadeiras de Ano Novo para mandar no WhatsApp

1. Feliz Ano Novo e próspera dívida nova!

Embora o ano tenha chegado ao fim, algumas coisas de 2022 podem continuar pendentes em 2023 como é o caso das dívidas.

Então, pode ter certeza que a frase acima é um sentimento mútuo entre muitos brasileiros e vai render bastante na web.

2. O ano acabando e a única coisa que foi para frente até agora foi a minha barriga!

Outra opção de frase engraçada para compartilhar nas redes sociais é esta. Afinal, quem é que não acabou dando aquela extrapolada na hora de comer e acabou ganhando uns quilinhos a mais, não é mesmo?

3. Está chegando o Ano Novo e ainda não sei que cor de roupa usar para perder gordura e ganhar massa muscular!

Se você está em busca de um trocadilho sobre perda de peso e roupa para usar no Ano Novo, esta brincadeira pode ser o que você tanto procurava.

Não custa tentar achar a vestimenta certa, né?

4. Tem gente que se pular sete ondas no Ano Novo, o mar puxa como oferenda!

Esta é uma típica brincadeira de Ano Novo que é capaz de deixar o outro com aquela ‘pulga atrás da orelha’. Ao enviar isso, a pessoa pode achar que você está se referindo a ela quando, na verdade, se trata apenas de uma ‘pegadinha’.

5. No final do ano, lembro das coisas importantes da vida: férias e décimo terceiro!

Se tem uma coisa que é capaz de deixar qualquer brasileiro animado com o final de ano é o décimo terceiro acompanhado de férias.

Por isso, não tenha receio de enviar a frase brincalhona para um contato, pois ela pode despertar sentimentos positivos e alegres na vida de quem recebe.

6. As festas de fim de ano passam, as dívidas ficam.

Por fim, outra brincadeira de fim de ano que rende bastante no WhatsApp é esta. Basta falar nas dívidas adquiridas ao longo do ano para que as pessoas comecem a rir – ou não dependendo da gravidade da situação – e compartilhar com a galera.

