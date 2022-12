A Mega da Virada 2022 já tinha um valor impressionante, mas, principalmente após a Caixa Econômica Federal anunciar o aumento da quantia, ainda mais brasileiros despertaram a vontade de testar a sorte em busca do grande prêmio.

No entanto, mesmo com o desejo da vitória, muitas pessoas ainda não sabem como funcionam as regras da loteria, inclusive, que ela simplesmente não acumula, o que indica que ao menos alguém ficará milionário após o sorteio.

Com o maior prêmio da história da Mega da Virada em jogo, avaliado em nada mais nada menos do que R$ 500 milhões, o concurso se tornou ainda mais disputado.

Diante disso, separamos as regras do concurso, assim como os números necessários para a vitória para que você não fique de fora dessa disputa tão importante.

Conheça as regras da Mega da Virada e veja quantos números precisa para ganhar

Para começar, é importante destacar que não é preciso acertar todos os seis números sorteados para colocar as mãos na bolada dos sonhos.

Isso porque segundo as regras da Mega da Virada, como o jogo não acumula, caso ninguém consiga acertar exatamente todas as dezenas sorteadas, o prêmio é entregue para aqueles que conseguirem cinco números, ou seja, a quina.

Caso ainda não haja nenhum vencedor, a bolada é distribuída para os brasileiros que acertarem quatro (quadra) e assim por diante.

O que muitos apostadores não sabem é que por mais que um jogador consiga acertar as seis dezenas, aqueles que acertam a quina e a quadra também possuem o direito a uma parte da disputada quantia milionária.

Assim, segundo a Caixa Econômica Federal, organizadora da Mega da Virada, o prêmio bruto consiste em apenas 43,35% da arrecadação total, sendo ainda distribuído para os demais vencedores.

Dessa forma, 35% do valor é destinado para quem acertar seis números, 19% para quem acertar a quina, além de 19% ser entregue para aqueles que conseguirem acertar quatro dezenas.

O dinheiro que não for distribuído como prêmio é guardado para que possa ser usado nos demais jogos da Mega-Sena que ocorrem no decorrer do ano.

Se nenhum brasileiro conseguir acertar todos os seis números sorteados, a porcentagem relativa destinada a cada um pode sofrer interferências para se adequar à nova realidade.

Para se ter uma ideia na prática, na Mega da Virada de 2021, que tinha como prêmio bruto R$ 378 milhões, duas pessoas sortudas acertaram a sena, tendo assim que dividir a quantia.

Ademais, 1.712 brasileiros acertaram a quina e outros 143 mil a quadra, recebendo respectivamente cerca de R$ 50 mil e R$ 866.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!