PT vai levar 200 pessoas de Anápolis à posse de Lula em Brasília

O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Anápolis está organizando uma caravana para acompanhar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, no próximo domingo (01).

Segundo Rimet Jules, que preside a sigla na cidade, estão fechados quatro ônibus e duas vans para o transporte gratuito de cerca de 200 pessoas. A conta não inclui quem se organiza para ir à capital federal de carro.

O dirigente partidário disse que apoiadores de Lula que já haviam confirmado presença acabaram desistindo da viagem por medo.

“Houve muita desistência por medo de algum conflito ou problema com bolsonaristas. Em torno de 50 desistiram, mas logo preenchemos todas as vagas e temos uma lista de espera de 20 pessoas”, afirmou.

Além do deslocamento, os petistas vão ganhar também almoço e lanche por conta do partido. A caravana deve sair de Anápolis às 07h no domingo.

A posse do presidente eleito vai acontecer na Esplanada dos Ministérios, com um dia repleto de programações. Entre as atrações está o “Festival do Futuro”, com apresentações musicais de diversos artistas.

O evento cultural começa às 10h. Mais tarde, às 13h, haverá uma pausa para a cerimônia protocolar. Em seguida, às 15h50, o cantor Juliano Maderada, do hit “Tá na hora do Jair já ir embora” deve se apresentar para o público.

A festividade musical será retomada às 18h30 e tem previsão para encerrar às 03h30. Artistas como Duda Beat, Pablo Vittar e Marcelo Jeneci entre diversos outros devem passar pelo palco.