Casal de idosos morre após carro bater em árvore e capotar na GO-020

Um casal de idosos morreu em um acidente na manhã deste sábado (31), na GO-020, na zona rural de Pires do Rio, no Sul de Goiás.

Eles foram identificados como João Pedro dos Santos, de 75 anos, e Vera Lúcia Silva dos Santos, de 76.

O motorista perdeu o controle do, um VW Gol, em uma curva no km 107. Nesse momento, ele invadiu a faixa contrária e colidiu contra uma árvore. Depois do impacto, o carro ainda capotou.

O Batalhão Rodoviário da Polícia Militar isolou o local até a chegada do Instituto Médico Legal (IML) e também uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU), que constatou os óbitos.

Uma perícia foi realizada no local e, posteriormente, o veículo foi retirado da rodovia.