Faixa e bandeiras chegam a São Paulo para posse de Caiado

A faixa de governador e as bandeiras de Goiás estão em São Paulo, de onde Ronaldo Caiado (UB) tomará posse neste domingo (01) para seu segundo mandato.

Se recuperando de uma cirurgia de revascularização, Caiado ficou na capital paulista, onde é acompanhado pelas filhas, pela esposa Gracinha e pela equipe médica comandada pela cardiologista anapolina Ludhmila Hajjar.

Desta forma, o governador participará da cerimônia de forma remota, assim como na diplomação feita pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), no dia 19 de dezembro.

Em Goiânia, o evento ocorre na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), a partir das 17h. A expectativa é que, com Caiado fora, a posse não dure mais que uma hora e meia, a depender do tamanho do discurso do governador.

Ainda não há data firmada para o retorno dele ao estado, mas a expectativa é que, já no fim da próxima semana, ele volte a despachar no palácio.

Como primeiros temas do segundo governo estão a relação com Lula, de quem foi opositor nos tempos de Congresso Nacional, e eventuais mudanças no secretariado.