Goiânia terá vacinação contra Covid-19, Influenza e doses de rotina no domingo (1º); veja onde

Neste domingo (1º), Goiânia, por meio de uma ação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), contará com vacinação contra a Covid-19, Influenza e atualização das doses de rotina gratuitas para a população.

Os interessados em atualizar a caderneta de vacinação poderão buscar por um dos dois pontos distribuídos pela cidade das 08h às 17h, sendo eles o Centro Municipal de Vacinação e no Ciams Urias Magalhães.

Por mais que o Ministério da Saúde (MS) já tenha liberado as doses do imunizante Pfizer Baby para as crianças de até 04 anos 11 meses e 29 dias, a vacina não será aplicada nos pequenos de seis meses a menores de cinco anos por conta da falta da vacina.

Vale ainda ressaltar que neste domingo (1º) não haverá testagem ampliada contra a Covid-19. Todavia, o atendimento retornará ao normal na segunda-feira (02), das 08h às 16h, no Parque de Exposições Agropecuário, no Jardim Botânico, Parque Nova Esperança e na Escola Municipal Lions Clube Bandeirantes.

No Parque de Exposições Agropecuário o teste é realizado em uma tenda montada no local, sendo antes necessário agendamento no site da Prefeitura.

Pontos de Vacinação Covid-19, Influenza e rotina: