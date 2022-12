Um motociclista, de 29 anos, morreu após uma colisão com um carro na madrugada deste sábado (31). O acidente aconteceu no Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia.

O motorista do automóvel alegou que estava trafegando pela Avenida Eixo Primário e quando foi passar pela rotatória o rapaz que conduzia a moto não parou devidamente.

Com a ação, o motociclista bateu no carro, que rodou na pista e foi parar no canteiro central. Logo em seguida o condutor do veículo acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A equipe médica prestou os primeiros socorros ao jovem, que estava com múltiplas faturas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, poucos minutos após o acidente.

Na motocicleta também estava uma jovem, sem identificação, que acompanhava o rapaz. A moça teve uma fratura no fêmur mas não corre maiores riscos.

A morte foi classificada como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O caso é investigado pela Polícia Civil.