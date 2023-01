O início do ano é sempre marcado pelo forte desejo de mudanças e recomeços. Mas é bom saber o que cada signo pode esperar nesse mês de janeiro.

Com o Sol em capricórnio e um trânsito de Mercúrio Retrógrado, muitas questões relacionadas à disciplina, trabalho e convicções podem ser afetadas.

É necessário respirar e ter muita calma, pois as confusões acontecerão involuntariamente. Conte até dez e siga em frente. Este é só o começo.

Confira agora o que cada casa astrológica passará nesse primeiro momento de 2023!

Saiba o que cada signo pode esperar do mês de janeiro:

1. Áries

Com a influência de Mercúrio retrógrado, será preciso aprender a respeitar seus próprios limites, e também a compreender melhor os limites das pessoas que estão envolvidas nos seus planos.

A palavra para o ariano neste começo de mês é: paciência.

Não adianta querer atropelar o próprio relógio. Há tempo para tudo.

2. Touro

Liberdade e autoconhecimento são as duas palavras chaves para os taurinos agora, que o planeta regente, Vênus, entrará em aquário.

Evite cobrar das relações e tira um tempo de qualidade consigo mesmo. Reflita melhor sobre todos os seus planos profissionais.

3. Gêmeos

Para o geminiano, será fundamental respirar muito fundo para não começar o ano caçando brigas por aí.

Neste período, os nativos estarão ainda mais “do contra” do que já são e podem discutir com bons amigos e no trabalho. Isso é algo que realmente deve ser evitado.

Conflitos internos também devem acontecer. Porém, tenha calma. Será apenas alguns dias complicados.

4. Câncer

A lua cheia no próximo dia 06 chegará trazendo ainda mais sensibilidade ao canceriano, fazendo com que ele busque estar mais próximo de amigos e familiares.

Vale a pena entender que essa casa é oposto complementar à casa de capricórnio. Logo, sentirá um grande baque com esse trânsito de Mercúrio retrógrado.

A palavra chave é paciência. A pressa não te levará a lugar algum com êxito.

5. Leão

Este período será crucial para esse signo entender mais sobre responsabilidade afetiva e empatia. A impulsividade do leonino já machucou muita gente e isso precisa ser encerrado.

E a palavra chave deste mês será: limites.

6. Virgem

Janeiro será marcado pela influência da retrogradação de Mercúrio, que é o planeta regente desta casa. Ou seja, é preciso colocar o pé no freio e repensar algumas coisas.

Por essa razão, não será um bom momento para fazer lançamentos no trabalho, assinar documentos, fazer compras importantes e grandes viagens.

A palavra para o virginiano é: resiliência. As confusões e imprevistos acontecerão. Mas seja forte.

7. Libra

O libriano poderá se sentir muito afobado e esgotado emocionalmente durante o mês de janeiro, já que haverá cobranças de todos os lados e o nativo odeia ser pressionado.

É hora de rever como você tem lidado com suas relações, principalmente nas questões profissionais e românticas. Às vezes é necessário ser mais sério e menos tranquilo demais.

8. Escorpião

Para eles, o momento será importante para observar melhor a necessidade que possuem de controlar e dominar todos que os rodeiam.

Isso não é saudável. Neste momento de recomeços, experimente ser mais flexível e empático.

9. Sagitário

O sagitariano, por sua vez, deverá colocar praticidade em suas ações, buscando fazer aquilo que está ao seu alcance nesse momento, e respeitando seus limites físicos e emocionais.

Esse momento também será livre e leve dentro das relações românticas.

Aprecie com calma esse momento.

10. Capricórnio

Os nativos desse signo serão os mais afetados por conta do Mercúrio Retrógrado enquanto o Sol está nessa casa. Tenha muito cuidado com a pressão da autocobrança excessiva.

Tenha mais controle das palavras rudes e cuidado com a ansiedade. Ela pode te sabotar neste mês.

11. Aquário

Tranquilidade e conversas construtivas marcarão o início de 2023 para os aquarianos, principalmente por causa do fim do movimento retrógrado de Urano, que durou longos quatro meses.

Curta sua liberdade e não fuja dos diálogos. Eles serão importantes para entender melhor os limites das relações.

12. Peixes

A criatividade estará extremamente aflorada para o pisciano. Mas é bom organizar melhor as ideias e trabalhar em uma coisa de cada vez.

É importante não se perder nos próprios planos e ter uma boa organização.

