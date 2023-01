Ecovias do Araguaia tem alerta importante para quem vai passar pela BR-153

O tráfego nas BRs-153, 414 e 080 terão trechos com circulação alternada, em sistema ‘pare e siga’, em Goiás, durante a primeira semana do ano a partir desta segunda-feira (02). Haverá também interdição total em alguns pontos.

A ação será para uma manutenção realizada pela Ecovias do Araguaia, concessionária responsável por trechos das rodovias. Os serviços devem afetar o trânsito em Anápolis, Pirenópolis, Corumbá de Goiás e outros 17 municípios do estado.

Estrela do Norte, Mara Rosa, Campinorte, Uruaçu, Porangatu, Santa Tereza, Abadiânia, Vila Propício, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Hidrolina, São Luiz do Norte, Nova Glória, Rialma, Rianápolis, Jaraguá e São Francisco de Goiás, também serão afetadas.

As obras realizadas incluem tapa-buracos, limpeza e recuperação de drenagem. Além disso, estão previstas poda de árvores e reparos em defensas metálicas.

A recomendação da Ecovias é para que os motoristas reduzam a velocidade ao passarem por trechos em obras, que estarão devidamente sinalizados.