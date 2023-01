Investigação do caso da passageira que pulou de veículo e recebeu carta de motorista de app é concluída

A Polícia Civil (PC) concluiu a investigação do caso da passageira que pulou de veículo e recebeu carta de motorista de aplicativo.

A PC informou que foram realizadas diligências e oitivas, mas não foram encontrados indícios de crime por parte do condutor do veículo.

Em entrevista ao G1, Kleyton Manoel, delegado responsável pelo caso informou que o caso foi arquivado.

“Fato atípico. Não houve nenhuma conduta criminosa do motorista”, explicou.

Relembre o caso

Na madrugada do dia 19 de dezembro, Walirrane Ramos, de 26 anos, estava a caminho do Setor Morada do Sol, mas pulou do carro na região da Vila Redenção.

À época a passageira contou que ao entrar no carro foi recebida com diversas perguntas e achou estranho o comportamento do motorista.

Após olhar a foto do condutor, ela viu que não batia com a foto cadastrada no aplicativo.

No dia seguinte, Walirrane recebeu uma carta escrita a mão pelo motorista dizendo que “em nenhum momento quis fazer maldade com você”.